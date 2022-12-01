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    Düzce'de üniversite öğrencisi 13. kattan düştü

    Düzce Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi bir kişi 15 katlı binanın 13. katından düşerek hayatını kaybetti.
    • 01.12.2022 - 06:16
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    Düzce'de üniversite öğrencisi 13. kattan düştü

    Düzce’nin Şehit Murat Demir Mahallesi’nde, Konuralp 1. Sokak’ta bulunan 15 katlı binanın 13. Katında ikamet eden Düzce Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans öğrencisi Onur Salık’tan haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca çilingir çağırıldı. Çilingir ile eve giren Onur Salık’ın arkadaşları camın açık olduğunu fark etti.

    Bahçede cansız bedeni bulundu

    İHA'nın aktardığına göre; camdan bahçeye bakan arkadaşları, Onur Salık’ın bahçede hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Onur Salık’ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

    Düzce de üniversite öğrencisi 13. kattan düştü #1

    Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından, yüksek lisans öğrencisi Onur Salık’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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