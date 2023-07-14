Düzce'deki zincirleme kazada 5'i çocuk 14 kişi yaralandı Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gümüşova-Yongalık mevkiinde yolcu otobüsü ile üç otomobil, bir cip ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Düzce ve Sakarya'dan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan bazı yaralıları kurtararak sağlık personeline teslim etti.

5'i çocuk 14 yaralı

Kazada yaralanan 5'i çocuk 14 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Sakarya Hendek Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.