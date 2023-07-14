Düzce'deki zincirleme kazada 5'i çocuk 14 kişi yaralandı
AA

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gümüşova-Yongalık mevkiinde yolcu otobüsü ile üç otomobil, bir cip ve bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ve Sakarya'dan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan bazı yaralıları kurtararak sağlık personeline teslim etti.

Düzce'deki zincirleme kazada 5'i çocuk 14 kişi yaralandı

5'i çocuk 14 yaralı

Kazada yaralanan 5'i çocuk 14 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Sakarya Hendek Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.