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    Düzceli depremzedeler çadırlardaki bekleyişlerini sürdürüyor

    Gece saatlerinde hissedilen deprem bölgede korkuya neden oldu. Afeti hisseden ve çadırda bekleyen bir vatandaş, "17 Ağustos depremini yaşadığım için bu panik atağı hala üstümde atamadım." dedi.
    • 24.11.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 09:09
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    Düzceli depremzedeler çadırlardaki bekleyişlerini sürdürüyor

    Düzce 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.

    Gölyaka merkezli depremin üzerinden 24 saati aşkın zaman geçti.

    Bölgede büyük korku yaşayan vatandaşlar ilk andan beri geceyi sokakta geçiriyor.

    Afet, kimilerine 17 Ağustos depremini hatırlatırken, kimilerine ise 1999 Düzce depremini hatırlıyor.

    Sokaktaki bekleyiş sürüyor

    İHA'nın aktarımına göre; bu nedenle adeta travma yaşayan bölge halkı, artçıların da devam etmesi nedeniyle sokaktaki bekleyişlerini sürdürüyor.

    Öte yandan depremi ilk kez yaşayanlar da gözyaşları içinde yaşadıkları korkuyu unutmaya çalışıyor.

    AFAD ekipleri bölgede çadır kurulumunu sürdürürken vatandaşlara da battaniye dağıtımını devam ettiriyor.

    Düzceli depremzedeler çadırlardaki bekleyişlerini sürdürüyor ViDEO

    Düzceli depremzedeler çadırlardaki bekleyişlerini sürdürüyor #1

    "Eve girmekten korkuyorum"

    Ailesi ile parkta kalan Songül Şamurzayeva, “Çok korkuyorum. Ailemle birlikte dışarda kalıyoruz, eve gidemedik. 2 yaşında çocuğum da yanımda. Evde hasar oluştu, her şey kırıldı. Eve girmekten korkuyorum. Uyursam tekrar depreme yakalanacağım diye korkuyorum." dedi.

    "Allah devletimize zeval vermesin"

    Panik atak hastası olduğunu söyleyen Murat Mercan, "Deprem riski bitene kadar çadırda kalacağım. Annem ve babam evde ancak ben korkudan evde duramadım. 17 Ağustos depremini yaşadığım için bu panik atağı hala üstümde atamadım. Depremde kendimi nasıl dışarıya attığımı bilmiyorum, panik atak geçirmişim ve ailem ambulansa haber vermiş. Allah devletimize zeval vermesin, onlar sayesinde çadırımıza kavuştuk. Hala korkuyorum, uyuyabileceğimi zannetmiyorum. Tekrardan olacakmış gibi hissediyorum. Allah beterinden saklasın." diye konuştu.

    Düzceli depremzedeler çadırlardaki bekleyişlerini sürdürüyor #2

    "Hala uyuyamıyorum"

    Uyuyamadığını söyleyen Meryem Özata, “Korkudan eve giremediğimiz için bu gece çadırda kalacağız. Çok sallandık, ara ara yine sallanıyoruz. 4 kişilik bir aileyiz, hepimiz çadırlara geldik. Köpeğimizi de yanımıza getirdik, o da çok korktu. Hala uyuyamıyorum, dünden beri gözüme uyku girmedi." şeklinde konuştu.

    Düzceli depremzedeler çadırlardaki bekleyişlerini sürdürüyor #3

    "Depreme uykuda yakalandım"

    Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Meliha Özata, “Daha önce deprem hiç yaşamadım. Depreme uykuda yakalandım. Çok korktum, çıkamayacağız sandım." ifadelerini kullandı.

    "Korkudan evlere giremiyoruz"

    Uyuyamadıklarını söyleyen Arife Çoşkun, “Apartmanlarımız ayakta ama eşyalarımızın hepsi yıkıldı. Korkudan evlere giremiyoruz, çadırlarda kalacağız. 24 saat geçti hala uyuyamadık." dedi.

    Düzceli depremzedeler çadırlardaki bekleyişlerini sürdürüyor #4

    "Mobilyalarımızın hepsi devrildi"

    Nebahat Çetin de, “Sallantıyla uyandık. Mobilyalarımızın hepsi devrildi. Kalkıp çıkamadık, sonradan toparladık kendimizi. Eve gitmeye korkuyoruz." diye konuştu.

    Düzceli depremzedeler çadırlardaki bekleyişlerini sürdürüyor #5


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