Edirne'de bir garip gelin arabası: Gelini biçerdöver ile aldı Keşan ilçesinde dünya evine giren çift, gelin arabası olarak biçerdöveri tercih etti. Kurdele ile süslenen biçerdöver konvoy halinde düğün alanına geçti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Son dönemlerde düğün merasimleri ilginç fikirlerle gündeme geliyor. Farklı düğün konseptleri dikkat çekerken, bu kez de gelin arabası gündem oldu. Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyevine giren çiftin gelin arabası seçimi şaşırttı Biçerdöver gelin arabası oldu Türkmen köyünde yaşayan çiftin dün yaptıkları düğüne damga vuran olay biçerdöver gelin arabası oldu. Damat beraberindekiler ile birlikte konvoy halinde gelini biçerdöverle baba evinden aldı. Çift, düğünün yapılacağı alana Türk bayrağı ve kurdelelerle süslenen biçerdöverle gitti.