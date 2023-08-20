DHA

Son dönemlerde merasimleri ilginç fikirlerle gündeme geliyor.

Farklı düğün konseptleri dikkat çekerken, bu kez de arabası gündem oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyevine giren çiftin gelin arabası seçimi şaşırttı

Biçerdöver gelin arabası oldu

Türkmen köyünde yaşayan çiftin dün yaptıkları düğüne damga vuran olay biçerdöver gelin arabası oldu.

beraberindekiler ile birlikte konvoy halinde gelini biçerdöverle baba evinden aldı.

Çift, düğünün yapılacağı alana Türk bayrağı ve kurdelelerle süslenen biçerdöverle gitti.

Biçerdöver, gelin arabası oldu #2
Edirne'de bir garip gelin arabası: Gelini biçerdöver ile aldı
Biçerdöver, gelin arabası oldu #3
Edirne'de bir garip gelin arabası: Gelini biçerdöver ile aldı