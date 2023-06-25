Edirne'de buğday tarlasında yangın! 30 dönüm kül oldu Keşan'da buğday ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü.

DHA

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beğendik beldesinde buğday ekili arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Köylülerin traktörlerle müdahale ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi.

Yangın 2 saatte söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Beğendik Belediyesi ve Keşan Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 2 saatlik çalışma ile alevleri kontrol altına alarak, söndürdü.

Yaklaşık 30 dönüm buğday ekili alan zarar görürken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Geçmiş olsun"

Yanan alanda incelemelerde bulunan Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek şunları söyledi: