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    Edirne'de Bulgar turistler, pazarda adım atacak yer bırakmadı

    Her hafta alışveriş için gelen Bulgar turist yoğunluğuna Yunan turistler de eklendi. Esnaflardan Emrah Ay, bazen gelmeden önce arayan müşterilerinin olduğunu ve dükkanı erken açtıklarını söyledi.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 14:17
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    Edirne'de Bulgar turistler, pazarda adım atacak yer bırakmadı

    Edirne’de her cuma yaşanan Bulgar turist yoğunluğu, bu hafta da yaşandı.

    Kentte sosyete pazarı olarak da bilinen Ulus Pazarı’nda, adım atacak yer kalmadı.

    Sıcak havaları da fırsat bilen yoğun kalabalık, gıdadan giyime her türlü ihtiyacını kentten karşıladı.

    Bostan Pazarı esnafının da satışların artmasıyla yüzleri güldü.

    Otoparklar doldu

    Otoparklar, Bulgar plakalı araçlarla doldu.

    Öte yandan kente gelen Yunan turistlerin sayısının da artış olduğu görüldü. Aldıklarını taşımakta zorlanan turistler, aldıklarını bavullara doldurup araçlarının bagajını yerleştirdi ve kentten ayrıldı.

    Edirne'de Bulgar turistler, pazarda adım atacak yer bırakmadı VİDEO

    Pazara alışverişe gelen Elif Durmaz, bu hafta pazarda Bulgar ve Yunan turistlerin yanı sıra yerli turist yoğunluğunun da olduğunu, mağazalara göre pazarda fiyatların uygun bulduğunu belirtti. Durmaz, turist yoğunluğuna bağlı olarak fiyat etiketlerinin de Bulgarca yazıldığının dikkatini çektiğini aktardı.

    Edirne de Bulgar turistler, pazarda adım atacak yer bırakmadı #1

    Bulgaristan'dan Edirne'ye gelen Şener Serhan, pazarda fiyatların çok iyi olduğunu ve çok beğendiğini, parfüm, tişört ve daha birçok ihtiyacını pazardan aldığını belirtti. Serhan, bundan sonra daha fazla gelmeyi düşündüklerini belirtti.

    “Kısa sürede raflarımız bomboş kalıyor”

    Bulgar vatandaşların gelmesinin işlerini hareketlendirdiğini söyleyen Bostan Pazarı esnafı Emrah Ay, şu ifadeleri kullandı:

    "Her hafta özellikle Cuma ve hafta sonu sabah 4 buçukta tezgah açıyoruz. Kısa sürede raflarımız bomboş kalıyor. Bu hem Türkiye hem de Edirne esnafına katkı sağlıyor.

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    “İş yerimizi daha erken açmamız için telefon açıyorlar”

    Hatta bizi telefonla arıyorlar iş yerimizi daha erken açmamız için. Biz de onları kırmayıp daha erken bile açabiliyoruz. Sırf alışverişlerini daha rahat yapabilmeleri için. Çünkü gün içinde çok yoğun oluyor, erken gelince ihtiyaçlarını daha rahat karşılıyorlar.”

    "Pazardaki tüm esnaftan mutlaka bir şey alıyorlar"

    Pazar esnafı Hasan Ortakaya, "Bulgar turistler genel olarak giyim, ayakkabı, deterjan, peynir gibi çeşitli ihtiyaçlarını buradan alıyorlar. Pazardaki tüm esnaftan mutlaka bir şey alıyorlar." diye konuştu.

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