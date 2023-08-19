Edirne'de cemaatle namaz kılan hırsız, cep telefonunu çaldı Kentte bulunan camide cuma namazı esnasında yanındaki kişi tarafından telefonu çalınan vatandaş, "Telefonumu getirsin parasını vereyim" diyerek hırsıza seslendi.

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İHA

Hırsızlar için zaman mekan fark etmiyor.

Bu kez hedefte cami yer aldı.

Edirne'de bulunan Lari Camii'nde cuma namazında vicdanları sızlatan, akıllara durgunluk veren hırsızlık yaşandı.

Namaz sırasında telefonu çalındı

Namazı kılmak için camiye gelen 79 yaşındaki Abbas Ulgen, telefonunu ve gözlüğünü seccadenin yanına koyup namaz kılmaya başladı.

İlerleyen dakikalarda telefonunun çalındığının farkına varan Ulgen, neye uğradığını şaşırdı.

Namazın ardından cami görevlileriyle güvenlik kameralarını inceleyen Ulgen, telefonunun çalındığını gördü.

Telefonu getirmesi halinde para verilecek

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı.

Abbas Ulgen, telefonunun eski olduğunu ancak telefonda kayıtlı numaraların çok önemli olduğunu söyledi.

Telefonda ailesinin fotoğraflarının olduğunu ve çok üzgün olduğunu anlatan Ulgen, hırsıza seslendi.

Ulgen, telefonu getirmesi halinde kendisine para vereceğini ve şikayetçi olmayacağını ifade etti.

"Camilerde olmaması gereken olaylar bunlar"

Zaman zaman camilerde hırsızlık olayının yaşandığını belirten cami müezzini Selahattin Razlık, "Camiye namaz kılmaya gelen ağabeyimiz telefonunu kapatıp yan tarafına koymuş. Selam verdikten sonra tam çıkarken telefonunun yok olduğunu görüyor. Polis ekipleri kameraları inceledi, çalışma yaptı. Camilerde olmaması gereken olaylar bunlar. Son zamanlarda birkaç camide daha hırsızlık olayı yaşandı." diye konuştu.