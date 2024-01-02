Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki çöpleri toplayan temizlik işçileri,111 konteynerin birinden ses geldiğini fark etti.
Kolide bulunan 5 köpek yavrusu, hayvan derneğine verildi
Konteyneri kontrol eden temizlik işçileri bir koli içerisinde 5 köpek yavrusu buldu.
Köpekler Veteriner İşleri Müdürlüğündeki kontrollerinin ardından Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (KEHAYKO) teslim edildi.
"Bu insanlığa, Müslümanlığa sığmaz"
KEHAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, köpek yavrularının temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtulduğunu söyledi.
Köpeklerin çöp konteynerine atılmasına tepki gösteren Cebeci,
Bu vicdansızlık. Kış aylarında, soğuk havada bu hayvanları çöpe atıp ölüme terk etmeyi kabul etmiyoruz. Bu insanlığa, Müslümanlığa sığmaz. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok.
dedi.
Köpeklere geçici yuva aranıyor
Cebeci, köpeklerin bakımı için geçici yuva aradıklarını dile getirdi.
Evinde çok sayıda hayvana baktığını anlatan Cebeci,
Köpekleri biberonla beslemeye başladık. Büyüyene kadar kalacakları geçici yuvalara ihtiyaç var. Gerekli mama yardımını yapacağız. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum.
diye konuştu.
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