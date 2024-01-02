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AA & Ensonhaber

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki çöpleri toplayan temizlik işçileri,111 konteynerin birinden ses geldiğini fark etti.

Kolide bulunan 5 köpek yavrusu, hayvan derneğine verildi

Konteyneri kontrol eden temizlik işçileri bir koli içerisinde 5 köpek yavrusu buldu.

Köpekler Veteriner İşleri Müdürlüğündeki kontrollerinin ardından Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğine (KEHAYKO) teslim edildi.

"Bu insanlığa, Müslümanlığa sığmaz"

KEHAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, köpek yavrularının temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Köpeklerin çöp konteynerine atılmasına tepki gösteren Cebeci,

Bu vicdansızlık. Kış aylarında, soğuk havada bu hayvanları çöpe atıp ölüme terk etmeyi kabul etmiyoruz. Bu insanlığa, Müslümanlığa sığmaz. Kimsenin böyle davranmaya hakkı yok.