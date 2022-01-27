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    Edirne'de hırsızlıktan aranan şahıs adliyede yakalandı

    Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, bir iş için geldiği adliyede suç ortağıyla birlikte emniyet ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 10:59
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    Edirne'de hırsızlıktan aranan şahıs adliyede yakalandı

    Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.O'yu, bir işi için geldiği Keşan Adliyesi'nde yakaladı.

    AKÜ ÇALAN 2 HIRSIZ ADLİYEDE YAKALANDI

    Polis, bir otomobilden akü çaldığı iddiasıyla aranan U.K'yi de Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

    TUTUKLANDILAR

    Hırsızlık hükümlüsü E.A. ve hırsızlık şüphelisi U.K, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Edirne de hırsızlıktan aranan şahıs adliyede yakalandı #1


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