Edirne'de iki tır ve üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü Edirne’de iki tır ve üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Göster Hızlı Özet Edirne'de iki tır ve üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kazaya, bir tırın lastiğinin patlaması ve kontrolden çıkması neden oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Ortalık savaş alanına döndü... Edirne–Lalapaşa kara yolunda, Süloğlu yol ayrımı yakınında meydana gelen kazada, Edirne’den Lalapaşa istikametine ilerleyen 34 GJR 76 plakalı tırın lastiği seyir halindeyken patladı. Lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkan tır, karşı yönden gelen 22 AEV 359 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarken, aracın motor kısmı koparak arkadan gelen 22 ADP 714 plakalı otomobilin üzerine düştü. HIZINI ALAMAYAN TIR BAŞKA TIRA ÇARPTI İlk çarpışmanın ardından duramayan tır, bu kez karşı yönden gelen T0851EB Bulgaristan plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 22 PD 812 plakalı başka bir otomobil de Bulgaristan plakalı tıra arkadan vurdu. Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. OLAY YERİNDE CAN VERDİ Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede takla atan otomobilde bulunan Ersin Soyaslan’ın (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan iki kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Antalya'da yoldan geçen bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs adım adım iz sürülerek yakalandı

Bursa'da balkondan düşen 88 yaşındaki adam yaşamını yitirdi