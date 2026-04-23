Özkan Yalım'ın 'Uşakspor' üzerinden aldığı rüşvet ses kaydıyla ortaya çıktı

Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, 'Uşakspor' perdesi altında yapılan milyonluk para talepleriyle yeni bir boyut kazandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediye yönetimi tarafından eğlence mekanı işletmecilerinden 'Uşakspor'a bağış' adı altında rüşvet topladığı iddiaları gündeme geldi.

1 MİLYON LİRA NAKİT VE 3,5 MİLYON LİRA ÇEK İSTEDİ

Soruşturmanın tanıklarından Yaşar Arslan, 12 Eylül 2024 tarihinde ağabeyi Mehmet Arslan ile birlikte Uşak Belediyesi'ne çağırıldıklarını anlattı.

Tanık ifadesine göre tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özkan Yalım, yaptığı görüşmede "Uşakspor için acil para lazım, bugün transferin son günü." diyerek 1 milyon TL nakit ve yaklaşık 3,5 milyon TL civarında çek talep etti.

NAKİT PARAYI YALIM'A TESLİM ETTİ

Yaşar Arslan, konuşmayı ispatlamak için telefonundan ses kaydı aldığını belirtti.

Görüşme sonrası tanık ve ağabeyi, araçlarındaki poşet içinde 1 milyon lira nakit parayı Yalım'a teslim etti.

3 MİLYONLUK ÇEKLER HAZIRLANDI

Arslan'ın ifadesine göre, paranın belediye personeli tarafından sayıldığı ve aynı toplantıda futbolculara ödenecek şekilde toplam 3 milyon 75 bin TL tutarında çekler de hazırlandı.

Para toplama görevi daha sonra Mehmet Arslan'a devredildi ve eğlence mekanı sahipleriyle Huzur Park'taki belediye meclis salonunda toplantılar düzenlendi.

"ÖDEMEYEN OLURSA İŞİ DÜŞTÜĞÜNDE BİZE GELMESİN"

İlk toplantıda mekan başına 300 bin TL, ikinci toplantıda ise 500 bin TL talep edildiği, tepkiler üzerine ise kişi başı 60 bin TL taksitlerle 6 ay ödeme kararı alındığı öne sürüldü.

Yalım'ın "Ödemeyen olursa işi düştüğünde bize gelmesin." şeklinde baskı kurduğu da tanık ifadelerinde yer aldı.

PARALARIN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Ses kaydında dikkat çeken 'pavyon detayı' da gündeme geldi.

İşletmecilerden toplanan paraların akıbeti ise belirsizliğini koruyor.

Paraların Uşakspor'a mı yoksa başka yerlere mi aktarıldığı net değil.

UŞAK SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıkan bu yeni ifade, dosyaya kritik bir boyut kazandırdı.

Tanığın detaylı anlatımı, belediye içindeki para trafiğine ve sistematik tahsilat iddialarına ışık tutarken, soruşturmanın yeni gözaltı ve tutuklamalarla genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyon, her geçen gün yeni itiraflar ve belgelerle derinleşirken, kamuoyu şimdi toplanan paraların izinin sürülmesini bekliyor.