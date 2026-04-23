Donald Trump'tan Hürmüz açıklaması: Donanmaya 'vur' emri verdim

Orta Doğu'da gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ediyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda dünya, ateşkes görüşmelerine kilitlendi.

HÜRMÜZ GERİLİMİ SÜRÜYOR

ABD’nin Hürmüz Boğazı ablukası nedeniyle bölgede tansiyon düşmezken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda uygulanan ablukadan memnun olduğunu belirterek, "Şu anda kartlar Başkan Trump'ın elinde" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, abluka devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Pentagon ise Hürmüz'deki mayınların temizliğiyle ilgili süre verdi.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Süreç bu şekilde devam ederken Donald Trump'tan son dakika açıklaması geldi.

Trump, ABD Donanması'na boğazdaki mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurulup imha edilmesi emrini verdiğini söyledi.

Trump, ABD'nin Hürmüz'de mayın temizliği yaptığını söyledi.

"VURUN EMRİ VERDİM"

Alman Donanması'nın da olası bir Hürmüz mayın temizliği operasyonu için hazırlık yaptığı belirtildi.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri Donanması’na, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olursa olsun (Donanma gemilerinin tamamı, 159 tanesi de, denizin dibinde!), vurup imha etme emri verdim. Hiç tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın 'temizleme' gemilerimiz şu anda boğazı temizliyor. Bu faaliyetin üç katına çıkarılmasını emrediyorum!"

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KONTROLÜ TAMAMEN BİZDE"

Trump akabinde bir açıklamada daha bulunarak şunları söyledi:

"İran, liderinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor! Gerçekten bilmiyorlar! Savaş alanında çok kötü yenilgiler alan 'sertlik yanlıları' ile hiç de ılımlı olmayan (ama saygı kazanan!) 'ılımlılar' arasındaki iç çekişme çılgınca! Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen bizde. Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın onayı olmadan hiçbir gemi giremez veya çıkamaz. İran bir anlaşma yapana kadar boğaz 'sıkıca kapatılmış' durumda!!! İlginiz için teşekkür ederim.…"

ABD BİR GEMİYE DAHA EL KOYDU

ABD Savunma Bakanlığı, X üzerindne yaptığı paylaşımla ABD güçlerinin İran'dan petrol taşıyan ve yaptırım altındaki M/T Majestic X adlı gemiye abluka kapsamında müdahale ettiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırarak 2 gemiye el koydu.

Liberya bayraklı Epaminondas ve Panama bayraklı MSC Francesca isimli gemilerin, gerekli izinlere sahip olmadıkları ve navigasyon sistemlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle İran kıyılarına çekildiği bildirildi.

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, el koyma olaylarını "korsanlık" olarak nitelendirirken, hedef alınan gemilerin ABD veya İsrail menşeli olmaması nedeniyle ateşkesin ihlal edilmediği öne sürüldü.