Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Karayolu ve demiryolunda 18 ekolojik köprü tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yaban hayatının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi amacıyla karayolu ile demiryolu projelerinde ekolojik köprüler inşa etmeye devam ediyor.

Bu çevre dostu yapılar, yolların doğal yaşam alanlarını bölmesini önleyerek hayvanların güvenli geçişini sağlıyor ve olası trafik kazalarını azaltıyor.

"BUGÜNE KADAR TOPLAM 18 EKOLOJİK KÖPRÜ İNŞA ETTİK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karayolu ve demiryolunda yapımı devam eden ve tamamlanan ekolojik köprülere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. “Karayolu ve demiryolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 18 ekolojik köprü inşa ettik” dedi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve yaban hayatı geçiş güzergâhlarının sürdürülebilir biçimde yaşatılması hedefiyle mevcut karayolu ve demiryolu ağında tespit edilen geçiş noktalarında ekolojik köprüler inşa ediyoruz. Karayolu ve demiryolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 18 ekolojik köprü inşa ettik."

"KARAYOLLARINDA 19 YENİ EKOLOJİK KÖPRÜ PLANLIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Karayolu ekolojik köprüleri kapsamında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde en son Ganita ve Pazarkapı arasındaki çalışmaları tamamladıklarını belirterek, karayolundaki ekolojik köprü sayısının 14'e ulaştığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erzurum Kuzey Çevre Yolu’ndaki ekolojik köprü çalışmalarını sürdürüyoruz. Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı mevkii gibi stratejik bölgelerde toplam 19 yeni karayolu ekolojik köprüsü planlıyoruz."

DÜNYADA YÜKSEK HIZLI TREN HATTI ÜZERİNDE İNŞA EDİLEN İLK EKOLOJİK KÖPRÜ

Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda (YHT) 2021 yılında yapımı tamamlanan ekolojik köprünün, dünyada yüksek hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olduğunu da vurgulayan Bakan Uraloğlu, şu açıklamada bulundu:

"Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında Kırklareli-Pancarköy arası ile Kırklareli-Ağayeri arasında iki ekolojik köprü ile Edirne- Kabaağaç arasındaki ekolojik köprünün yapımını tamamladık. Ankara-Eskişehir YHT Hattı'nda bir adet daha ekolojik köprü yapımı planlıyoruz."