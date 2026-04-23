Real Madrid’den Arda Güler için sakatlık açıklaması geldi!

İspanyol devi Real Madrid'in formasını giyen milli yıldızımız Arda Güler'den korkutan bir haber geldi.

Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler’in sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede genç yıldızın sağ bacağında kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

REAL MADRID'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Bugün oyuncumuz Arda Güler’e Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından yapılan testler sonucunda sağ bacak arka adalesinde zedelenme tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Güler, Real Betis maçı öncesi yapılan son antrenmana katılamadı.

SALONDA ÇALIŞTI

21 yaşındaki futbolcunun durumunun daha da kötüleşmesini önlemek amacıyla salonda çalıştığı belirtildi.

Arda Güler, Real Madrid'in LaLiga'da oynadığı 32 maçın hepsinde süre almıştı.

DÜNYA KUPASI'NA YETİŞİYOR

Diğer yandan Güler'in sakatlığı sonrası Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağı merak konusu oldu.

Güler'in sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak Güler, Dünya Kupası'nda ise oynayabilecek.