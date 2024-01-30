Edirne'de inşaat duvarı park halindeki otomobilin üzerine devrildi İnşası yarım bırakılan tek katlı dükkanın duvarı, park halindeki aracın üzerine düşmesi sonucu hasar oluştu. Aracın sahibi, "Çocukların üzerine de devrilebilirdi" dedi.

DHA

Edirne'de panik dolu anlar yaşandı.

Meydan Mahallesi'nde daha önce inşasına başlanıp, yarım bırakılan tek katlı dükkanın duvarı kuvvetli rüzgarda, park halindeki 17 FP 299 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Polis ekipleri tutanak tuttu

Otomobilde zarar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, inşaat ve otomobilde inceleme yaptı, tutanak tuttu.

Otomobil sürücüsü Samet Gültiken'in de ifadesine başvuruldu.

"Çocukların üzerine de devrilebilirdi"

Otomobilini akşam park ettiğini ve sabah işe gittiğini söyleyen Gültiken, "Komşular, inşaatın yıkılması sesini duymuşlar. Duvar ve tuğla otomobilin üzerine düşmüş. Bu yapının civarında çocuklar da çok oynuyor. Çocukların üzerine de devrilebilirdi. Durumu polise bildirdik, araçta hasar meydana geldi." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)