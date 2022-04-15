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    Edirne'de kadınları görüntüleyen Pakistanlı yakalandı

    Çektikleri görüntülerle gündeme gelen ve gün geçtikçe sayıları artan Pakistanlı sapıklardan biri daha yakalanıp tutuklandı.
    • 15.04.2022 - 15:11
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    Edirne'de kadınları görüntüleyen Pakistanlı yakalandı

    Türkiye'de yaşayan Pakistan uyruklu şahıslar, son zamanlarda kadın ve çocukların görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

    Yaşananlar üzerine polisler tarafından birçok ilde çalışmalar yürütülürken, testip edip yakalanan şahıslar ya sınır dışı ediliyor ya da tutuklanıyor.

    Son olarak Edirne'de yaşayan Pakistan uyruklu Ali Rıza, okula giden kız çocukları ve kadınları Tiktok hesabından paylaştı.

    Polis yakaladı

    DHA'nın haberine göre; görüntüler üzerine harkete geçen polis ekipleri, Sarıcapaşa Mahallesi Araplar Caddesi'ndeki adrese baskın düzenleyerek şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Rıza, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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