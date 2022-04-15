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Edirne'de kadınları görüntüleyen Pakistanlı yakalandı

Edirne'de kadınları görüntüleyen Pakistanlı yakalandı

Çektikleri görüntülerle gündeme gelen ve gün geçtikçe sayıları artan Pakistanlı sapıklardan biri daha yakalanıp tutuklandı.