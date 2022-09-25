Edirne’de eski eşinin alıkoyduğu kadına motosikletli müdahale

Boşanma aşamasında eşinin işyerine giden Zafer S., boşanacağı eşini zorla taksiye bindirmek isteyince tekme tokat dayak yedi. Bir şahsın motosikletiyle girdiği kavga kamera kaydına alındı.

Edirne’nin Araplar Mahallesinde boşanma aşanmasına olan bir çiftin kavgası dehşet saçtı.

Patronu Tamer D. ile beraberliği olan Sibel S., işyerine gelen, boşanma aşamasındaki eşi Zafer S. tarafından zorla ticari taksiye bindirilmek istendi.

Taksiye binmek istemeyen Sibel S.'nin çığlıklarını duyan iş arkadaşları Zafer S.'ye saldırdı.

Kavgayı motosikletiyle ayırmak istedi

Kavgaya dahil olan işyeri sahibi Tamer D. ise motoruyla kavgaya daldı.

Zafer S. başından ve çeşitli yerlerinden aldığı sopa darbeleriyle kanlar içinde kaldı.

Akılalmaz kavganın anları ise bir vatandaş telefon kamerasıyla saniye saniye kayda aldı.

Yaralı taburcu edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Zafer S’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi yapılan yaralı daha sonra taburcu edildi.

Tutuksuz yargılanıyor

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri Tamer D. ve kavgaya karışanları gözaltına aldı. Edirne adliyesine sevkedilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.