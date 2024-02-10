Edirne'de kırmızı ışık ihlali yaptığını fark edince kendisini polise ihbar etti Sosyal medyadan paylaştığı videoya yapılan yorumlarda kırmızı ışık ihlali yaptığını fark eden vatandaş, polise giderek, "Hata yapmışım lütfen bunun cezasını bana yazın" ifadelerini kullandı.

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AA

Edirne'de ilginç bir olay yaşandı.

Eski Kırkpınar ağalarından Mustafa Altunhan rahatsızlığına bağlı kontrolleri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti.

Bu sırada hastalığı hakkında bilgi verdiği anları yanındaki kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Videodan fark etti

Kontrolü sonrası Altunhan bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşım sonrası yapılan yorumlardan kırmızı ışık ihlali yaptığını fark eden Altunhan, 112'yi arayıp kendisini ihbar etti.

1506 TL ceza kesildi

MOBESE görüntülerini inceleyen polis ekipleri, ihlali tespit ederek Altunhan'a 1506 lira para cezası uyguladı.

Altunhan, kendisini ihbar ettiği görüntüyü de sosyal medya hesabından paylaşarak hatasından dolayı mahcup olduğunu belirtti.

Altunhan, hatasını telafi etmek için kendisini ihbar ettiğini söyledi.

"Lütfen bunun cezasını bana yazın"

Edirne'de Kırkpınar ağalığı ve çeşitli yöneticilikler yapan birisi olarak herkese doğru örnek olmak istediğini belirten Altunhan, şöyle konuştu:

"Yorumu görünce üzüldüm, mahcup oldum. Hemen 112'yi aradım, trafiği bağlattım. 'Hata yapmışım, kırmızı ışıkta geçmişim. Lütfen bunun cezasını bana yazın' dedim. Hiçbir suç karşılıksız kalmaz, kalmamalı. Artık olgunlaştık belli yerlere geldik. Çocuklarımız, torunlarımız var onlara örnek olmak için bu davranışı yaptım."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)