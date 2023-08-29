Edirne'de kumar operasyonu! 40 bin 550 lira ceza
DHA

Yurt genelinde haksız kazanca geçit verilmiyor...

Bu kapsamda çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir işletmede oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

10 kişi yakalandı

Ekiplerce adrese düzenlenen baskında 10 kişi kumar oynarken yakalandı.

Suç unsurları tespit edildi

İşletmede yapılan aramada, kumardan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 825 lira, okey taşları, iskambil kağıtları ile mutfak dolabı içerisinde 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

40 bin 550 lira ceza

Kumar oynayan 10 kişiye toplam 40 bin 550 lira ceza uygulandı.

İşletme sahibi U.K. hakkında ‘kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.