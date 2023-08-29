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Edirne'de kumar operasyonu! 40 bin 550 lira ceza Abone Olun

Edirne'de kumar operasyonu! 40 bin 550 lira ceza Güvenlik güçlerinin kentte başlattığı çalışmalar kapsamında polis tarafından yakalanan 10 kişiye toplam 40 bin 550 lira ceza kesildi.

DHA Yurt genelinde haksız kazanca geçit verilmiyor... Bu kapsamda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Edirne Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 10 kişi yakalandı Ekiplerce adrese düzenlenen baskında 10 kişi kumar oynarken yakalandı. Suç unsurları tespit edildi İşletmede yapılan aramada, kumardan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 825 lira, okey taşları, iskambil kağıtları ile mutfak dolabı içerisinde 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. 40 bin 550 lira ceza Kumar oynayan 10 kişiye toplam 40 bin 550 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi U.K. hakkında ‘kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

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