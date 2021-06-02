Edirne'de, ormana konulan uyarı levhaları magandaların hedef tahtası oldu

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, ormana konulan uyarı levhaları magandaların atış tahtası haline geldi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü, ormanlık alanlara uyarı levhaları koydu.

Yaz mevsiminin gelmesiyle orman yangınlarını önlemek amacıyla konulan levhalar, magandalar tarafından delik deşik edildi.

"İNSANLAR BİLİNÇSİZ"

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, özellikle yol üzerindeki tabelalara silahla zarar verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

"Mevlana'nın bir sözü vardır; 'Testide ne varsa, dışarı o sızar' diye. Testideki şeyi ‘bilinç’ olarak algılarsak, bu da davranışsal olarak dışarıya yansır.

Bu da o insanların bilinçsizliklerini gösteriyor. Bu bilincin temeli de eğitimdir. Daha küçük yaşta bunun eğitimlerinin verilmesi gerekiyor.

İnsan sadece fizyolojik değil, toplumsal bir varlıktır. Doğru eğitildiğinde de toplumsal değer yargılarına saygı duymayı öğrenir.

Bu tabelaları kullanmak herkesin hakkı. Bu kaba saba davranışların halk dilindeki karşılığı da magandalıktır.

"BUNLAR TOPLUMU İLGİLENDİRİYOR"

Bu gibi şeyler toplum olarak tümümüzü ilgilendiren bir şey. Bir yönüyle de hepimizi üzen bir durumdur.

Çünkü dışarıdan biri gelip bu tabelaları gördüğünde hepimizi yargılar.

Mevlana'nın sözünden hareketle testiyi doğru bilgilerle doldurup, o bilinci doğru yükleyerek davranışsal olarak bunun dışa yansımasını sağlamalıyız."



