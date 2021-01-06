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    Edirne'de 'polisim' diyen şahsa 30 bin lirasını kaptırdı

    Edirne'de 'polisim' diyen şahsa 30 bin lirasını kaptırdı

    Keşan'da yaşayan bir vatandaş, telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs tarafından dolandırıldı.
    • AA
    • 06.01.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 10:03
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    Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan H.G., telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü.

    Kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, H.G'ye hesabına bloke konulduğunu ve belirtilen hesaba para göndermesi gerektiğini söyledi.

    30 BİN LİRASINI KAPTIRDI

    Bunun üzerine bankaya giden H.G., şüphelinin gönderdiği hesap numarasına 30 bin lira yolladı. Bankadan çıktıktan sonra dolandırıldığını anlayan H.G., Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

    Şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

    Edirne de polisim diyen şahsa 30 bin lirasını kaptırdı #1

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