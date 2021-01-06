- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Edirne'de 'polisim' diyen şahsa 30 bin lirasını kaptırdı
Edirne'de 'polisim' diyen şahsa 30 bin lirasını kaptırdı
Keşan'da yaşayan bir vatandaş, telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs tarafından dolandırıldı.
- AA
- 06.01.2021 - 09:39
- Güncelleme : 06.01.2021 - 10:03
Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan H.G., telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü.
Kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, H.G'ye hesabına bloke konulduğunu ve belirtilen hesaba para göndermesi gerektiğini söyledi.
30 BİN LİRASINI KAPTIRDI
Bunun üzerine bankaya giden H.G., şüphelinin gönderdiği hesap numarasına 30 bin lira yolladı. Bankadan çıktıktan sonra dolandırıldığını anlayan H.G., Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.
Şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.