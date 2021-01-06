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Edirne'de 'polisim' diyen şahsa 30 bin lirasını kaptırdı

Edirne'de 'polisim' diyen şahsa 30 bin lirasını kaptırdı

Keşan'da yaşayan bir vatandaş, telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs tarafından dolandırıldı.