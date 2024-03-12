Edirne'de sağanak yağış sonrası araçlar ilerlemekte zorlandı
İHA

Edirne’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sokaklar göle döndü

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun hafiflemesini bekledi.

Polis sürücüleri uyardı

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)