Edirne'de sağanak yağış sonrası araçlar ilerlemekte zorlandı

İHA
Edirne’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.
Su birikintilerinin oluştuğu caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Sokaklar göle döndü
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurun hafiflemesini bekledi.
Polis sürücüleri uyardı
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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