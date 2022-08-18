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Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

Vize almak için konsolosluğa giden çiftin araçlarındaki köpeklerden biri aşırı sıcak sebebiyle baygın halde buldu. Suni teneffüs ve kalp masajı yapılan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.