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- Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu
Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu
- 18.08.2022 - 16:05
- Güncelleme : 18.08.2022 - 16:52
Ukraynalı çift ve iki köpekleri Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğuna gitti.
Araçtan inen Vitaly Krasnolutski ve eşi, vize işlemlerini yapmak için araçlarından indi.
Çarlışır durumdaki otomobilde bırakılan köpekler, bir süre sonra havlamaya başladı.
Polis ekiplerine haber verildi
Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, bölgede araç sahibini bulmak için çalışma başlattı.
Bu sırada polis memurları tarafından, köpeklerden birinin araçta hareketsiz yattığı görüldü.
Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu VİDEO
Aracın camı kırıldı
Bir süre sonra aracının yanına gelen Vitaly Krasnolutski, yanında anahtarı olmadığını sölyedi ve ardından olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince aracın camı kırıldı.
Köpeğin öldüğü belirlendi
Araçtan dışarı çıkarılan köpeklerden baygın halde olan "Elvis" isimli köpeğin üzerine su döküldü, suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.
Tüm müdahalelere rağmen uyandırılamayan köpeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Hayvanları Koruma Kanunu'nca ceza kesildi
AA'nın aktarımına göre; olay yerine gelen veteriner hekimleri tarafından köpeğin telef olduğu belirtilince Ukraynalı çift, gözyaşlarına hakim olamadı.
Öte yandan çifte, Hayvanları Koruma Kanunu'nca işlem yapıldı.