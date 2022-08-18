Petrol
95.9
2.40%
Euro
18.356
0.43%
Dolar
18.0956
0.82%
Altın
1.029
1.25%
Borsa
3002
0.72%
Bitcoin
427.795
0.72%
BTXN Coin
6.13
0.32%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

    Vize almak için konsolosluğa giden çiftin araçlarındaki köpeklerden biri aşırı sıcak sebebiyle baygın halde buldu. Suni teneffüs ve kalp masajı yapılan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 18.08.2022 - 16:05
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 16:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu

    Ukraynalı çift ve iki köpekleri Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğuna gitti.

    Araçtan inen Vitaly Krasnolutski ve eşi, vize işlemlerini yapmak için araçlarından indi.

    Çarlışır durumdaki otomobilde bırakılan köpekler, bir süre sonra havlamaya başladı.

    Polis ekiplerine haber verildi

    Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, bölgede araç sahibini bulmak için çalışma başlattı.

    Bu sırada polis memurları tarafından, köpeklerden birinin araçta hareketsiz yattığı görüldü.

    Edirne'de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu VİDEO

    Edirne de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu #1

    Aracın camı kırıldı

    Bir süre sonra aracının yanına gelen Vitaly Krasnolutski, yanında anahtarı olmadığını sölyedi ve ardından olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince aracın camı kırıldı.

    Edirne de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu #2

    Köpeğin öldüğü belirlendi

    Araçtan dışarı çıkarılan köpeklerden baygın halde olan "Elvis" isimli köpeğin üzerine su döküldü, suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen uyandırılamayan köpeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Edirne de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu #3

    Hayvanları Koruma Kanunu'nca ceza kesildi

    AA'nın aktarımına göre; olay yerine gelen veteriner hekimleri tarafından köpeğin telef olduğu belirtilince Ukraynalı çift, gözyaşlarına hakim olamadı.

    Öte yandan çifte, Hayvanları Koruma Kanunu'nca işlem yapıldı.

    Edirne de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu #4

    Edirne de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu #5

    Edirne de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu #6

    Edirne de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu #7

    Edirne de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu #8

    Edirne de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu #9

    Edirne de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu #10

    Edirne de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı köpek havasızlıktan telef oldu #11


    İlginizi Çekebilir

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü
    Gündem

    Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

    Çekya'da bir hırsız yürüyen merdivene ters binince yakalandı
    Dünya

    Çekya'da bir hırsız yürüyen merdivene ters binince yakalandı

    Görüş Bildir