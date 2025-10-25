Edirne'de yağ fabrikasında patlama: 1 işçi yaralandı Kentte bulunan bir yağ fabrikasının kazan dairesinde sızan hekzan gazının kömür cüruflarına temas etmesi sonucu meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Edirne'de bulunan bir yağ fabrikasının kazan dairesinde sızan hekzan gazı, kömür cüruflarına temas edince büyük bir parlamayla hekzan gazı patlaması yaşandı. Patlama sesi çevrede paniğe neden olurken, fabrikadaki işçiler hızla tahliye edildi. İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma ve güvenlik çalışması yaparken, yaralanan işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı işçi, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlamanın ardından jandarma ekipleri, Soyyiğit Group Yönetim Kurulu Başkanı Temel Soyyiğit'in ifadesine başvurdu. DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, aynı fabrikada daha önce de birkaç kez yangın çıktığı öğrenildi.

