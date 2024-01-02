Edirne'de yılbaşı eğlencesi kanlı bitti! 27 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor Laf atma tartışma sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 27 yaşındaki Y.K., yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor.

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İHA

Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde yılbaşı eğlencesi kanlı anlara sahne oldu.

23 yaşındaki genç kadın E.Y. ile eski erkek arkadaşı 27 yaşındaki Y.K. arasında tartışma çıktı.

İkili arasında yaşanan tartışma, bulundukları mekanın dışında kısa süre içerisinde kavgaya döndü.

Kavgayı görünce olaya dahil olan kadının 22 yaşındaki sevgilisi O.K., yanındaki bıçakla eski erkek arkadaş Y.K.’yi göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Bıçaklayıp kaçtılar

Bıçaklanan Y.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kadın ve erkek arkadaşı ise arabayla hızlıca olay yerinden kaçtı. Olayın şüphelisi O.K., suç aletiyle birlikte polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K., sevk edildiği mahkemece ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Y.K. ise, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)