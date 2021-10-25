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    Edremit'te orman yangını çıktı

    Ormanlık alanın alevlere teslim olduğu görüldü. Ekipler, ihbar üzerine söndürme işlemi için harekete geçti.
    • AA
    • 25.10.2021 - 09:12
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 09:45
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    Edremit'te orman yangını çıktı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde orman yangını çıktı.

    Dereli mevkisindeki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle alevlere teslim oldu.

    Ekipler, yangına müdahale için havadan ve karadan müdahale başlattı.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

    İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale edildiği kaydedildi.

    Edremit'te orman yangını çıktı ViDEO


    Edremit te orman yangını çıktı #1

    Edremit te orman yangını çıktı #2

    Edremit te orman yangını çıktı #3

    Edremit te orman yangını çıktı #4

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