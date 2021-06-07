Kurşunlu Dağı’ndaki ormanlık alanda çıkan yangını, 4’üncü gününde de söndürme çalışmaları çok sayıda ekibin katılımı ile sürüyor.

Elazığ ile Diyarbakır sınırı arasında bulunan Görese Bölgesi Kurşunlu Dağı’ndaki ormanlık alanda, 4 gün önce örtü yangını çıktı.

Yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü ve Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köylerinin sınırına kadar ulaştı.

Yangın nedeniyle Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ilk müdahale aracı, arazöz, iş makinesi ve ekip sevk edildi. Ormanlık alanın sarp ve engebeli olmasından dolayı, ekiplerin müdahalede zorlandığı ve yol açma çalışmalarının yer yer sürdüğü bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar yoğunluk kazandı.

Elazığ-Diyarbakır sınırı arasında orman yangını VİDEO

"YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAMAMASI İÇİN GEREKLİ MÜDAHALE YAPILIYOR"

Valilik dünkü açıklamasında, orman yangını söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra jandarma, İl Özel İdare, ilçe ve belde belediyelerden personel ve araç-gereç ekiplerinin desteğiyle devam edildiğini, yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli müdahalelerin de yapıldığını bildirmişti.

Ormanlık alanın meşe olması nedeniyle büyük oranda örtü altı olarak süren ancak ağaçların da zarar gördüğü yangınla ilgili takviye ekiplerin sevk edildiği kaydedildi.