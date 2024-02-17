Elazığ’da dilenci operasyonu! Maraton koşucularını aratmadılar Elazığ’da dilencilere yönelik operasyonda yakalananlar olay yerinde birbirinden farklı tepkiler vererek ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Zabıta ekiplerini gören bir dilencinin kaçması maraton koşucularını aratmadı.

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İHA

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Dilenenlerden bazısı maraton koşucusunu aratmayarak kaçtı, bazısı da fotoğraf kamerasını görünce tepki gösterdi.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, zabıta ekiplerini gören bir dilenci adeta maraton koşucusu gibi kaçarken bazı dilenciler ise kamerayı görünce "Çekme!" diye bağırdı.

Dilenciler, namaz öncesi cami ve hastane önlerinden toplandı

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle namaz öncesi cami ve hastane önleri ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı.

Zabıta kontrol noktasına götürüldü

Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler, zabıta kontrol noktasına götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)