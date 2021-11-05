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    Elazığ'da garsonla tartışan müşteri, kavgaya getirdiği arkadaşını vurdu

    Hesap yüzünden garsonla tartıştıktan sonra arkadaşlarıyla silahlanıp mekana tekrar giden şahıs, yanlışlıkla kendi arkadaşını vurarak öldürdü.
    • İHA
    • 05.11.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 15:14
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    Elazığ'da garsonla tartışan müşteri, kavgaya getirdiği arkadaşını vurdu

    Elazığ merkeze bağlı İcadiye Mahallesi'nde bulunan alkollü bir restoranda M.D., hesap konusunda garsonlar S.D. ve T.K. ile tartıştı.

    Tartışmanın ardından M.D., arkadaşı Ahmet Güzelocak ile birlikte silahlarla mekana geri gelerek garsonlarla tartışmaya devam etti.

    Tartışmanın büyümesiyle elindeki tüfeği ateşleyen M.D., alkolün de etkisiyle kazayla arkadaşı Ahmet Güzelocak’ı vurdu.

    ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

    M.D. aracıyla olay yerinden kaçarken, sağlık ve çok sayıda polis ekibi restorana sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güzelocak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    YAKALANDI

    Güzelocak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, garsonların yanı sıra şüpheli M.D.’yi de olayda kullandığı tüfekle birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

    Elazığ da garsonla tartışan müşteri, kavgaya getirdiği arkadaşını vurdu #1

    Elazığ da garsonla tartışan müşteri, kavgaya getirdiği arkadaşını vurdu #2

    Elazığ da garsonla tartışan müşteri, kavgaya getirdiği arkadaşını vurdu #3

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