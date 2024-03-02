Elazığ'da güzellik salonlarına fuhuş operasyonunda 4 tutuklama

Polis ekipleri, fuhuş çeteleriyle mücadele etmeye devam ediyor.
Bu kapsamda son operasyonun adresi Mersin oldu.
Operasyon düzenlendi
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, 2 farklı güzellik salonunda masaj adı altında 'Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 'Cemre-2' operasyonu düzenlendi.
5 şüpheli yakalandı
Operasyonda 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
4'ü tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda iş yerleri ile 128 şüpheliye de idari para cezası uygulandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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