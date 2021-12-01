Tadım köyünde seyir halinde olan bir kamyonet arkasına bağlanıp sürüklenerek eziyet edilen köpek, bulunduğu yerden alınıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Elazığ’da, bugün öğlen saatlerinde, Tadım köyü yolunda bir köpek, kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklendi.

Eziyetin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçti. Köpek, jandarma ekipleri tarafından asılı bulunduğu kamyonetin arkasından kurtarılarak Fırat Üniversite Hayvan Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili Elazığ Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na gelen ihbarda, köpeğin bir aracın arkasına bağlanarak sürüklendiğinin bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri seferber olmuş, köpeğin kurtarılması ve bu vicdansızlığı yapanların cezalandırılmaları amacıyla Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İl Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri görevlendirilmiştir.

Elazığ’da kamyonetin arkasında sürüklenen köpek, tedavi altına aldı VİDEO







YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, yaralı köpeği asılı olduğu kamyon arkasından kurtararak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürmüş ve tedavisinin yapılmasını sağlamıştır. Yaralı köpek, tedavisinin yapılmasının ardından jandarma ekiplerince Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek bakıma alınması sağlanmıştır. Köpeğe eziyet eden şahıs hakkında ise jandarma ekiplerince yasal işlem başlatıldı.”