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- Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı
Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza: 5 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 5 kişi yaralandı.
- DHA
- 11.04.2021 - 09:50
Elazığ’ın Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda Aykan Yücedağ yönetimindeki 06 MYD 23 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce Muhammed İkbal Durungül'ün kullandığı 23 LD 105 plakalı otomobile, ardından Yavuz Selim Meşe yönetimindeki 23 AAL 278 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.
ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazada araçlar kullanılmaz hale geldi.
Polis, zincirleme kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Elazığ'da kısıtlama saatinde zincirleme kaza VİDEO