İHA
Yeni hizmete giren Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine taraflardan biri pompalı tüfek ile peş peşe ateş etti.
2 yolcu yaralandı
Olayda yüzüne saçmalar gelen yolculardan N.D. ve E.K. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 kişi gözaltında
Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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