Elazığ'da otomobil sürücüsü 14 koyunu telef etti

Elazığ'da otomobil sürücüsü 14 koyunu telef etti

Bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef oldu.

Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 20. kilometresinde yaşanan kazada, seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı.

İHA'nın haberine göre; Kazada, 14 koyun telef oldu, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

14 koyun telef oldu

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da otomobil sürücüsü 14 koyunu telef etti ViDEO