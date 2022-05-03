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- Elazığ'da otomobil sürücüsü 14 koyunu telef etti
Elazığ'da otomobil sürücüsü 14 koyunu telef etti
Bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef oldu.
- 03.05.2022 - 09:26
- Güncelleme : 03.05.2022 - 10:27
Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 20. kilometresinde yaşanan kazada, seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı.
İHA'nın haberine göre; Kazada, 14 koyun telef oldu, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.
14 koyun telef oldu
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Elazığ'da otomobil sürücüsü 14 koyunu telef etti ViDEO