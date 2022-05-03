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    Elazığ'da otomobil sürücüsü 14 koyunu telef etti

    Bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, 14 koyun telef oldu.
    • 03.05.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 10:27
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    Elazığ'da otomobil sürücüsü 14 koyunu telef etti

    Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 20. kilometresinde yaşanan kazada, seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı.

    İHA'nın haberine göre; Kazada, 14 koyun telef oldu, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

    14 koyun telef oldu

    Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Elazığ'da otomobil sürücüsü 14 koyunu telef etti ViDEO

    Elazığ da otomobil sürücüsü 14 koyunu telef etti #1

    Elazığ da otomobil sürücüsü 14 koyunu telef etti #2

    Elazığ da otomobil sürücüsü 14 koyunu telef etti #3


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