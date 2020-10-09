Ermeni opera sanatçısı Kevork Hadjian, Dağlık Karabağ'da öldü

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çıkan çatışmaların ana hattı olan Karabağ'da, Ermeni opera sanatçısı Kevork Hadjian katıldığı Ermeni cephesinde öldü.

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında çıkan Dağlık Karabağ geriliminde Ermeni cepheleri sarsılmaya devam ediyor.

Ermenistan'ın seferberlik ilan etmesi üzerine birçok Ermeni vatandaşı, işgalci Ermenistan ordusuna katılmış, Ermeni cephelerinde Azerbaycan'daki sivillere saldırmıştı.

Ermeni cephelerinde yer alan isimlerden biri de Ermeni asıllı opera sanatçısı Kevork Hadjian oldu.

3 GÜN SONRA ÖLDÜ

Uluslararası hukuku çiğneyerek Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan cephesinde savaşan opera sanatçısı Kevork Hadjian'ın, cepheye katıldıktan 3 gün sonra öldüğü belirtildi.

ERMENİ OPERA SANATÇISI, CEPHEDE ÖLDÜ

6 Ekim'de Dağlık Karabağ'da Azerbaycan askerleri ile sivillere saldıran Ermeni askerleri arasında çıkan çatışmalarda öldüğü ifade edilen Hadjian'ın cepheye gönüllü olarak katıldığı öğrenildi.

2005 YILINDA ERMENİSTAN VATANDAŞI OLDU

Lübnan doğumlu olan Ermeni asıllı opera sanatçısı Hadjian, 2005 yılında Lübnan'dan Ermenistan'a dönerek, vatandaşlık almıştı.