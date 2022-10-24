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    Erzincan'da kazara kendini vuran asker hayatını kaybetti

    Karakolda, silahını boşalt doldur yaptığı esnada kazara kendini silahla vuran Uzman Çavuş Özkan Karakaya, hayatını kaybetti.
    • 24.10.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:33
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    Erzincan'da kazara kendini vuran asker hayatını kaybetti

    Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Gümüşakar Karakolu'nda görevli Uzman Çavuş Özkan Karakaya (26), silahını doldur boşalt yaparken kazara kendini vurdu.

    Ağır yaralanan asker için ekipler seferber oldu.

    Erzincan'a götürülen Uzman Çavuş Özkan Karakaya, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yoğun bakımda hayatını kaybetti

    Yoğun bakım ünitesine kaldırılan yaralı asker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    İHA'nın haberine göre; askerin cenazesinin, memleketi Balıkesir’in Dursunbey ilçesine gönderileceği bildirildi.

    Erzincan Valisi Mehmet Makas, konuya ilişkin bir taziye mesajı yayınladı.

    Makas mesajında, "21.10.2022 tarihinde kazaen silahla yaralanan ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24.10.2022 tarihinde yaşamını yitiren Erzincan İl Jandarma Komutanlığı personellerinden Jandarma Uzman Çavuş Özkan Karakaya'nın vefatını büyük bir teessürle öğrendik. Karakaya Ailesi'nin yaşamış olduğu acı ve üzüntüyü içtenlikle paylaşıyorum. Bu vesileyle merhum uzman çavuşumuza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm Jandarma Teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum." ifadelerine yer verildi.

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