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- Erzurum’da evine giremeyen adam 3. kattan düşerek öldü
Erzurum’da evine giremeyen adam 3. kattan düşerek öldü
- İHA
- 25.08.2021 - 14:37
Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Osman Bektaş Caddesi'nde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Reşat Coşkun, dışarıdan evine geldiğinde anahtarı içeride unuttuğunu fark etti.
Çilingir çağıran Coşkun beklemekten vazgeçip, kendince çözüm üreterek üst komşusunun balkonundan halat yardımıyla kendi balkonuna geçmeye çalıştı.
3. KATTAN DÜŞÜP YAŞAMINI YİTİRDİ
Beline bağladığı halatla balkondan sarkan adam halatın çözülmesiyle birlikte 3. kattan zemine düştü. Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Erzurum’da evine giremeyen adam 3. kattan zemine düşerek hayatını kaybetti
DÖRT GÜN ÖNCE EMEKLİ OLDU
Öte yandan bir dönem öğretmenlik yapan Coşkun’un 4 gün önce emekli olduğu ve sosyal medyada sevinçli bir paylaşım yaptığı öğrenildi. Coşkun fotoğrafını “Emekli oluşuma herkes hayret ediyor.” notuyla paylaştı.