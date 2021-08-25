Erzurum’da evine giremeyen adam 3. kattan düşerek öldü

Anahtarı evinde unutan ve çağırdığı çilingiri beklemeyen Reşat Coşkun, üst komşusunun balkonundan beline bağladığı halatla kendi balkonuna inmeye çalıştığı sırada aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Osman Bektaş Caddesi'nde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Reşat Coşkun, dışarıdan evine geldiğinde anahtarı içeride unuttuğunu fark etti.

Çilingir çağıran Coşkun beklemekten vazgeçip, kendince çözüm üreterek üst komşusunun balkonundan halat yardımıyla kendi balkonuna geçmeye çalıştı.

3. KATTAN DÜŞÜP YAŞAMINI YİTİRDİ

Beline bağladığı halatla balkondan sarkan adam halatın çözülmesiyle birlikte 3. kattan zemine düştü. Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Erzurum’da evine giremeyen adam 3. kattan zemine düşerek hayatını kaybetti

DÖRT GÜN ÖNCE EMEKLİ OLDU

Öte yandan bir dönem öğretmenlik yapan Coşkun’un 4 gün önce emekli olduğu ve sosyal medyada sevinçli bir paylaşım yaptığı öğrenildi. Coşkun fotoğrafını “Emekli oluşuma herkes hayret ediyor.” notuyla paylaştı.