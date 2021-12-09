Otomobilinde çıkan yangının, komşularının evlerine zarar vermemesi için yanan araca binerek aracı bölgeden uzaklaştıran ve vücudunda yanıklar oluşan çiftçi Salim Kamacı, yaşadığı olayı unutamıyor

Erzurum'un Tortum ilçesinin Kazandere Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki çiftçi Kamacı, 5 Aralık Pazar günü otomobilini, garaj ve odunluk olarak kullandığı depoya park edip evine gitti.

Bir süre sonra depodan duman çıktığını gören komşuları, durumu Kamacı'ya bildirdi.

ARACINDA ÇIKAN YANGIN DEPOYA SIÇRADI

Depoya geldiğinde LPG'li aracında çıkan yangının depoya da sıçradığını fark eden Kamacı, yangının daha fazla büyüyüp bitişikteki komşularına ait ev ve ahırın yanı sıra ot ile odunluklara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Erzurum'da fedakar çiftçi kendini alevlerin içine attı

CANINI HİÇE SAYARAK DEPOYA GİRDİ

Kamacı, bu süreçte alevlerle kaplanan aracını, komşularının yardımıyla bağladığı iple dışarı çıkartıp buradan uzaklaştırmak istedi. Ancak el freni çekili olduğu için aracı çekemeyen Kamacı, LPG'li otomobilin patlaması ve yangının daha da büyümesi ihtimaline karşılık aracına binmeye karar verdi.

YANAN OTOMOBİLİNE BİNDİ

Kamacı, alevler arasında olmasına ve patlama ihtimali bulunmasına rağmen depodaki aracına binip, el frenini indirdikten sonra komşularının yardımıyla aracı iple çekerek depodan uzaklaştırdı.

ELLERİ VE VÜCUDU YANDI

Böylece yangının büyümesini önleyerek komşularının zarar görmesini engelleyen Kamacı'nın, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Çıkan yangın ise Kamacı ve komşularının desteğiyle söndürüldü.

ARABASI CİDDİ HASAR GÖRDÜ

Olayda, Kamacı'nın otomobili kullanılamaz hale geldi, aracın bulunduğu depo da ciddi zarar gördü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların yardımıyla ambulansla Tortum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kamacı, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. Yaşadığı kabus dolu olayı unutamayan Kamacı'nın tedavisi sürüyor.

"ARACI DEPODAN ÇIKARMASAYDIK KÖYÜN YARISI YANARDI"

Salim Kamacı ifadelerinde, "Arabayı depodan dışarı çıkarmaktan başka çaremiz yoktu. Ot, saman, odunluk ve hayvanların ahırları, yanan arabanın olduğu deponun bitişiğindeydi. Hem yangının büyümesini önlemek hem yangında LPG'li otomobilde patlama meydana gelip mahalle zarar görmesin diye arabayı dışarıya almak zorundaydık. Eğer arabayı dışarıya almasaydım köyün yüzde 50'si yanardı." dedi.

"AMACIM ARABAYI KURTARMAK DEĞİL YANGINI ÖNLEMEK"

Arabayı depodan çıkarmadan yangını söndürme ihtimallerinin olmadığını vurgulayan Kamacı, "Arabayı dışarıya çıkarmasaydım evim, komşuların evleri, ahırları ve hayvanları yanacaktı. Mecbur kaldığım için kendimi ateşin içine attım. Zaten araba yanıyordu, amacım arabayı kurtarmak değil yangının büyümesini önlemekti." diye konuştu.

Kamacı, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını dile getirerek, başına gelen talihsiz olayda aracını kaybettiğini aktardı.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisinin güzel geçtiğini ve hizmetlerden memnun kaldığını belirten Kamacı, hastane doktor ve personeline ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

TEDAVİSİ YAPILIYOR

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2 ve 3. derece yanıklar oluşan Kamacı'yı yakından takip ettiklerini, tedavinin sürdüğünü kaydetti.