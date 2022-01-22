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    Erzurum'da soğuktan araçlar dondu

    Aşırı soğuk nedeniyle araçlar donarken, bir vatandaş donan aracını saç kurutma makinesiyle ısıtarak çalıştırmaya çalıştı.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 11:59
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    Erzurum'da soğuktan araçlar dondu

    Erzurum’da dün gece termometrelerin eksi 28’i gösterdiği Aşkale’de sabah işe gitmek için araçlarının başına giden birçok sürücü soğuk havanın etkisiyle donan araçlarıyla karşılaştı.

    Kimisi çalışan araçlar ile şarj ettirdi, kimisi araç altına ateş yaktı.

    KURUTMA MAKİNESİYLE ISITTI

    İlçede elektrik ve elektronik tamirciliği yapan Emre Coşkun ise kendisine farklı bir yöntem seçti.

    Dükkanından ara kablosu ile elektrik çekerek saç kurutma makinesi ile donan aracını ısıtan Coşkun’un aracı, yaklaşık 5 dakika sonra çalışır duruma geldi.

    Saç kurutma makinesiyle donan aracını ısıttı VİDEO

    Erzurum da soğuktan araçlar dondu #1

    Erzurum da soğuktan araçlar dondu #2


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