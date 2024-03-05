Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

AA
Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu kapsamda yapılan aramalarda ;44,4 gram afyon sakızı, 181 uyuşturucu hap, 5 kilo 245,1 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 161,96 gram esrar ele geçirildi.
4 zanlı tutuklandı
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B., S.L., A.A. ile R.Y., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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