- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Erzurum'daki kazada eşini öldü sanan kadın, panik yaşadı
Erzurum'daki kazada eşini öldü sanan kadın, panik yaşadı
- İHA
- 31.08.2021 - 09:39
- Güncelleme : 31.08.2021 - 09:52
Dün öğle saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi önünde bulunan kavşakta 25 LU 174 plakalı aracın sürücüsü H.K., kavşaktan sola dönmek istediği sırada kaza yaptı.
Sürücü, Yıldızkent istikametinden Şehir Hastanesi istikametine giden M.K. yönetimindeki 34 KB 9646 plakalı araçla çarpıştı.
2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 34 KB 9646 plakalı araçtaki M.K., Ş.K., U.K.(7), Z.K.(2) ve 25 LU 174 plakalı araçtaki H.K. hafif şekilde yaralandı.
Erzurum'daki kazada eşini öldü sanan kadın, panik yaşadı ViDEO
GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada H.K.'nın kaza yaptığını gören eşi ise kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koşmaya başladı. Ambulansın penceresinden eşinin iyi olduğunu gören kadın güçlükle sakinleşti.
TRAFİK IŞIĞI İSTEDİLER
Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Öte yandan kavşağın çevresinde bulunan iş yerleri sahipleri ise olay yerinden çok fazla kaza olduğunu bu yüzden kavşağa trafik ışıkları yapılmasını istediklerini söylediler.