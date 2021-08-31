Kazanın ardından ambulansla kaldırılan eşinin öldüğünü sanan kadın, ambulansın peşinden koştu. Ambulansın penceresinden eşini gören kadın, zor zapt edildi.

Dün öğle saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesi önünde bulunan kavşakta 25 LU 174 plakalı aracın sürücüsü H.K., kavşaktan sola dönmek istediği sırada kaza yaptı.

Sürücü, Yıldızkent istikametinden Şehir Hastanesi istikametine giden M.K. yönetimindeki 34 KB 9646 plakalı araçla çarpıştı.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 34 KB 9646 plakalı araçtaki M.K., Ş.K., U.K.(7), Z.K.(2) ve 25 LU 174 plakalı araçtaki H.K. hafif şekilde yaralandı.

Erzurum'daki kazada eşini öldü sanan kadın, panik yaşadı ViDEO







GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada H.K.'nın kaza yaptığını gören eşi ise kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koşmaya başladı. Ambulansın penceresinden eşinin iyi olduğunu gören kadın güçlükle sakinleşti.

TRAFİK IŞIĞI İSTEDİLER

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Öte yandan kavşağın çevresinde bulunan iş yerleri sahipleri ise olay yerinden çok fazla kaza olduğunu bu yüzden kavşağa trafik ışıkları yapılmasını istediklerini söylediler.



