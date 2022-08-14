Erzurum'dan Afganistan'a, 136 kaçak göçmen gönderildi

Kaçak göçle mücadele kapsamında yakalanan 136 kaçak göçmen, Erzurum'dan düzenlenen charter seferi ile Afganistan'a gönderildi.

Yasadışı göçle mücadele kapsamında ülke genelinde çalışmalar kararlılıkla devam ediyor…

Farklı zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderiliyor.

Bu kapsamda, Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi’nden Afganistan uyruklu 136 kaçak göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

AA’nın haberine göre; Pasaport işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, charter seferiyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.

5 günde 496 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Erzurum'dan son 5 gün içerisinde yapılan 3 charter seferiyle toplamda 496 Afganistan uyruklu kaçak göçmen sınır dışı edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan bu yana kentten 4 bin 266 Afganistan, 1192 Pakistan ve 326 diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 784 kaçak göçmen ülkelerine gönderildi.