Son 31 yılın en kurak kışını geçirdiklerini belirten Erzurumlular, kar duası için ellerini semaya açtı. Duaya katılanlardan Şamil Şekeroğlu, “Bu havalar hayra alamet değil” dedi.

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Tuzcu ile Tepeköy arasındaki Pir Ali Baba Türbesi'nin bulunduğu tepede, son 31 yılın en kurak geçen kış mevsimi nedeniyle eller semaya açıldı.

Erzurum Din Görevlileri Dernek Başkanı Emrullah Kaçar eşliğinde imam ve köylüler, kar duası için bir araya geldi.

Erzurum Ovası'nı kuşbakışı gören tepede imam ve köy sakinleri kar duasına hep bir ağıdan amin dedi.

“Kıtlık kapıda”

DHA’nın haberine göre; duaya katılanlardan Şamil Şekeroğlu (66), şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir şey hiç ama hiç hatırlamıyorum. Eskiden şehir merkezine 2 metreye varan kar yağırdı. Ovaya ve dağa yağan kar ise üç, dört metreyi bulurdu. Palandöken'de bile kayakçılar suni karla kayak yapıyor. Bu havalar hiç hayra alamet değil. Bu kıtlık ve kuraklığa işarettir. Tarlaya ektiğimiz buğdayın üzeri karla örtülmediği için belki çürüdü. Kıtlık kapıda."

Erzurumlular, kar duasına çıktı ViDEO



“Hayvanların yiyecekleri kıtlaşmaya başladı”

Cuma günüde il genelinde camilerde imamlar tarafından kar duası yapılacağını belirten Emrullah Kaçar ise şu sözleri kaydetti:

“Uzun yıllardır böyle bir kuraklık yaşamadık. Cemaatimizle beraber yüce Rabbimizden şehrimize, ülkemize, beldemize rahmet vermesini diledik. Kar ve yağmur yağmasını diledik. Kar, yağmur yağmasını diledik. Hazirandan bu yana Erzurum'a yağmur yağmadı, çiftçiler tarla süremedi, hayvanların yiyecekleri kıtlaşmaya başladı. Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de 'dua edin duanıza karşılık vereyim, duanızı kabul edeyim' buyuruyor. Biz de Müslümanlar, kulları olarak rabbimizden rahmet dilemeye geldik. Ümit ederiz duamız kabul olur, şehrimize bereket yağar.”

Erzurum Valiliği yaptığı meteorolojik duyuruda yılbaşı ve 2023'ün ilk günlerinde yağışsız bir havanın beklendiğini bildirdi.

Yağış beklenmiyor

Valilik duyurusunda, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünün 28 Aralık 2022 tarih ve 13 nolu Meteorolojik Değerlendirmesine göre; Yılbaşında ve 2023 yılının ilk günlerinde bölgemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı yüksek basıncın etkisiyle bölge genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesinin beklendiği, yılbaşında bölgemize bağlı merkezlerde beklenen hava durumunun ise Erzurum'un parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 8, en yüksek 2 derece bekleniyor."