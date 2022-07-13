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    Esenler’de çöp kamyonu yayayı ezdi

    Ters istikametten caddeye çıkan çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan yayayı ezdi. Ağır yaralanan talihsiz adam, hastaneye kaldırılırken, sürücü de gözaltına alındı.
    • 13.07.2022 - 14:08
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    Esenler’de çöp kamyonu yayayı ezdi

    İstanbul’un Esenler ilçesi Üçyüzlü'de seyir halindeki çöp kamyonu sürücüsü, ters istikametten caddeye çıktı.

    Sürücü bu sırada, kör noktada kalan Abidin Mimarlar'ı (61) görmedi.

    Mimarlar, yolun karşısına geçmeye çalışırken çöp kamyonunun altında kaldı.

    Ağır yaralandı

    Sürücü ise birine çarptığını fark edince durdu.

    Kazayı gören vatandaşlar, hemen yaralının yardımına koşarken; ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazada talihsiz adam ağır yaralandı.

    Esenler'de çöp kamyonu adamı ezdi VİDEO

    Şoför gözaltına alındı

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Abidin Mimarlar hastaneye kaldırıldı.

    Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen adam, tedavi altına alındı.

    Çöp kamyonu şoförü ise gözaltına alındı.

    Esenler’de çöp kamyonu yayayı ezdi #1

    “Sokakta kalıyor, kimsesiz”

    Olayı İHA’ya anlatan Kenan Aktaş isimli esnaf, “Çöp aracı ters yönden geliyor. Bizim Abidin arkadaşımız da yolun karşısına geçerken haliyle biraz rahatsız kendisi. Abidin sola bakıp sağa dönüyor. Çöp kamyonu görmeyince Abidin’i aracın altına alıyor. Allah’tan bağırma seslerine araç duruyor ve tekerlek üzerinden geçmiyor. Beyin kanaması geçiriyor ama şu an net bir bilgimiz yok. Sokakta kalıyor kimsesiz.” dedi.

    Esenler’de çöp kamyonu yayayı ezdi #2


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