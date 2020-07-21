10 katlı bir binanın 6’ncı katında bulunan dairenin kliması bomba gibi patladı. Alev topunun çıktığı patlama sesi birçok mahalleden duyuldu.

İstanbul’un Esenler ilçesi Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 6’ncı katındaki dairede bulunan klimada önce yangın çıktı.

Bir süre yanan klima daha sonra adeta bomba gibi patladı.

PATLAMA ANI

Patlama sesi ilçede bulunan birçok mahalleden duyuldu. Patlama anı anbean kameralara yansırken, büyük panik yaşandı.

Esenler’de klimanın patlama anı ViDEO

DAİREDE KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Yangını gören vatandaşlar, olayı hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ve zabıta gerekli önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlama anında dairede kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti. Patlama sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.