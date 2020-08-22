Komşu iki atölye çalışanları arasında çıkan kavgada birçok kişi hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde, karşılıklı iki komşu olan atölye çalışanları arasında “yan bakma” nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çok sayıda çalışan birbirine girdi.

KAVGA İŞ YERİNDE DEVAM ETTİ

Dışarıda başlayan kavganın iş yerlerine taşması sonucu atölyenin içerisi darmadağın oldu. Cam ve çerçevenin indiği kavgada, birçok kişi hafif şekilde yaralanırken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Esenler'de komşu atölyecilerin 'yan bakma' kavgası VİDEO

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavganın ardından ihbar üzerine ise olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Esenler polisi, kavgaya karışan çok sayıda şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de hafif yaralılara ayakta müdahale etti.