Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Esenler'de komşu atölyecilerin 'yan bakma' kavgası

    Komşu iki atölye çalışanları arasında çıkan kavgada birçok kişi hafif şekilde yaralanırken, çok sayıda şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.08.2020 - 09:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Esenler'de komşu atölyecilerin 'yan bakma' kavgası

    İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde, karşılıklı iki komşu olan atölye çalışanları arasında “yan bakma” nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine çok sayıda çalışan birbirine girdi.

    KAVGA İŞ YERİNDE DEVAM ETTİ

    Dışarıda başlayan kavganın iş yerlerine taşması sonucu atölyenin içerisi darmadağın oldu. Cam ve çerçevenin indiği kavgada, birçok kişi hafif şekilde yaralanırken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

    Esenler'de komşu atölyecilerin 'yan bakma' kavgası VİDEO

    ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Kavganın ardından ihbar üzerine ise olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen Esenler polisi, kavgaya karışan çok sayıda şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de hafif yaralılara ayakta müdahale etti.

    Esenler de komşu atölyecilerin yan bakma kavgası #1

    Esenler de komşu atölyecilerin yan bakma kavgası #2

    Görüş Bildir