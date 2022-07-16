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    Esenler’de şantaj cinayeti

    41 yaşındaki adam, iddiaya göre girdikleri ilişkinin görüntüleriyle şantaj yaptığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde üzeri kanlı şekilde bulunan zanlı, gözaltına alındı.
    • 16.07.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 13:02
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    Esenler’de şantaj cinayeti

    Erkutay D. (22) ve Şeyhmus S. (41), yaklaşık 5 yıl önce İstanbul’da tanıştı.

    İddiaya göre tanıştıkları gün alkol alan ikili birlikte oldu. Bu birliktelik sırasında Şeyhmus S. video çekti.

    Zorla ilişkiye girmek isteyince bıçakladı

    Daha sonraki süreçte Şeyhmus S., Erkutay D.'nin ailesine ve arkadaşlarına bu videoyu göndermekle tehdit etti.

    Geçen çarşamba günü Şeyhmus S., zorla ilişkiye girmek isteyince, Esenler ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'ndeki evde Erkutay D. tarafından bıçaklandı.

    Esenler’de şantaj cinayeti #1

    “Üzerini battaniye ile örttüm”

    Polis merkezine yapılan ihbarda bıçaklama olayının gerçekleştiği, şüphelinin olay yerinde olduğu ve teslim olmak istediği bildirildi.

    Olay yerine gelen polisler Erkutay D.'yi üzeri kanlı bir şekilde buldu.

    Erkutay D.'nin “İleride yatıyor üzerini battaniye ile örttüm. Bu bıçakla yaptım” dediği öğrenildi.

    Esenler’de şantaj cinayeti #2

    3 yerinden bıçakladı

    Tarif üzerine olay yerine giden ekipler Şeyhmus S.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

    112 acil servis ekipleri tarafından yapılan incelemede Şeyhmus S.'nin boyun bölgesinde 2 adet ve sol kolunda 1 adet olmak üzere toplam 3 adet derin bıçak girişi olduğu tespit edildi.

    Esenler Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Erkutay D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Esenler’de şantaj cinayeti #3


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