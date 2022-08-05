Alkollüyken kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen R.D. isimli esnaf, mahalle sakinlerinin elinden güçlükle alındı.

İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Nene Hatun Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde esnaf olan R.D. isimli bir şahsın, alkol aldıktan sonra yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi.

Kadınların şikayeti ile ortalık karıştı. Mahalle sakinleri, R.D.’ye saldırdı. DHA’nın haberine göre; R.D. iş yerine girip, kapıları kapattı.

Zırhlı araca alınıp mahalleden çıkarıldı

Çevik kuvvet ve özel harekat polisinin de yardımıyla şüpheli, kendisini linç etmek isteyen kalabalığın içerisinden çıkarılıp zırhlı araca alındı.

Bazı mahalle sakinleri zırhlı aracın önünü kesti. Güçlükle mahalleden çıkarılan R.D., polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Mahalle sakinlerinden Mehmet İzci, "Olaylar saat 00.00'da başlamış. Daha sonra öğrendik ki burada bir kişi taciz etmiş. Esnafsın, senin insanları taciz etmen olmaz." dedi.

Esenler’de, taciz şüphelisi linç edilmek istendi VİDEO

