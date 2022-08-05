Petrol
92.94
-1.25%
Euro
18.2629
-0.61%
Dolar
17.965
0.31%
Altın
1.022
-0.89%
Borsa
2732
0.00%
Bitcoin
414.480
-0.12%
BTXN Coin
7.89
-7.28%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Esenler’de, taciz şüphelisi linç edilmek istendi

    Alkollüyken kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edilen R.D. isimli esnaf, mahalle sakinlerinin elinden güçlükle alındı.
    • 05.08.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenler’de, taciz şüphelisi linç edilmek istendi

    İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Nene Hatun Mahallesi'nde, dün gece saatlerinde esnaf olan R.D. isimli bir şahsın, alkol aldıktan sonra yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi.

    Kadınların şikayeti ile ortalık karıştı. Mahalle sakinleri, R.D.’ye saldırdı. DHA’nın haberine göre; R.D. iş yerine girip, kapıları kapattı.

    Zırhlı araca alınıp mahalleden çıkarıldı

    Çevik kuvvet ve özel harekat polisinin de yardımıyla şüpheli, kendisini linç etmek isteyen kalabalığın içerisinden çıkarılıp zırhlı araca alındı.

    Bazı mahalle sakinleri zırhlı aracın önünü kesti. Güçlükle mahalleden çıkarılan R.D., polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Mahalle sakinlerinden Mehmet İzci, "Olaylar saat 00.00'da başlamış. Daha sonra öğrendik ki burada bir kişi taciz etmiş. Esnafsın, senin insanları taciz etmen olmaz." dedi.

    Esenler’de, taciz şüphelisi linç edilmek istendi VİDEO

    Esenler’de, taciz şüphelisi linç edilmek istendi #1

    Esenler’de, taciz şüphelisi linç edilmek istendi #2

    Esenler’de, taciz şüphelisi linç edilmek istendi #3

    Esenler’de, taciz şüphelisi linç edilmek istendi #4


    İlginizi Çekebilir

    Mersin'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü
    3. Sayfa

    Mersin'de elektrik akımına kapılan çocuk öldü

    Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor
    İç Haber

    Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir