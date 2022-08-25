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- Esenler'deki kazada can veren 5 arkadaşın son fotoğrafları ortaya çıktı
Esenler'deki kazada can veren 5 arkadaşın son fotoğrafları ortaya çıktı
Edirne yönüne ilerlerken kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçan araçta 5 arkadaş hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza sırasında araçtan, arkadaşların bir arada olduğu son fotoğraf düştü.
- 25.08.2022 - 12:48
- Güncelleme : 25.08.2022 - 13:38
TEM Bağlantı Yolu'ndan Edirne istikametine ilerleyen araç, Esenler ayrımına gelmeden önceki ağaçlık alana uçtu.
Gece 02.45 sularında yaşanan korkunç olay, arkadaş grubunu yarım bıraktı.
5 arkadaş can verdi
DHA'nın haberine göre, kaza sırasında araçta bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.
Otomobilden son fotoğrafları düştü
Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti.
Kazadan geriye, otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları fotoğraf son fotoğrafı kaldı.