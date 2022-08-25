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Esenler'deki kazada can veren 5 arkadaşın son fotoğrafları ortaya çıktı

Esenler'deki kazada can veren 5 arkadaşın son fotoğrafları ortaya çıktı

Edirne yönüne ilerlerken kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçan araçta 5 arkadaş hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza sırasında araçtan, arkadaşların bir arada olduğu son fotoğraf düştü.