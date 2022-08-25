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    Esenler'deki kazada can veren 5 arkadaşın son fotoğrafları ortaya çıktı

    Edirne yönüne ilerlerken kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçan araçta 5 arkadaş hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza sırasında araçtan, arkadaşların bir arada olduğu son fotoğraf düştü.
    • 25.08.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 13:38
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    Esenler'deki kazada can veren 5 arkadaşın son fotoğrafları ortaya çıktı

    TEM Bağlantı Yolu'ndan Edirne istikametine ilerleyen araç, Esenler ayrımına gelmeden önceki ağaçlık alana uçtu.

    Gece 02.45 sularında yaşanan korkunç olay, arkadaş grubunu yarım bıraktı.

    5 arkadaş can verdi

    DHA'nın haberine göre, kaza sırasında araçta bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.

    Otomobilden son fotoğrafları düştü

    Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti.

    Kazadan geriye, otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları fotoğraf son fotoğrafı kaldı.

    Esenler deki kazada can veren 5 arkadaşın son fotoğrafları ortaya çıktı #1

    Esenler deki kazada can veren 5 arkadaşın son fotoğrafları ortaya çıktı #2


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