İki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasının sopalı, yumruklu kavgaya dönüşmesiyle birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları açıklandı.

Dün akşam saatlerinde İstanbul Esenler'deki Oruç Reis Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bir minibüs sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Araçlarda bulunan diğer kişilerin de tartışmaya katılması sonucu, tartışma sopalı yumruklu kavgaya dönüştü.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 6 kişi gözaltına alındı. Karakola götürülen taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kavga anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışan iki grup arasında kavganın çıktığı, gruptan bazılarının elinde sopalarla karşı taraftakilere vurdukları görülüyor.

Esenler'deki sopalı yol verme kavgasında taraflar şikayetçi oldu VİDEO ARŞİV











